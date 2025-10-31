Melexis Microelectronic Integrated Systems veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Melexis Microelectronic Integrated Systems stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Melexis Microelectronic Integrated Systems 1,27 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 215,3 Millionen EUR, gegenüber 247,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,14 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at