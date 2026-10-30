Melexis NV Un hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Melexis NV Un hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Melexis NV Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 257,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Melexis NV Un einen Umsatz von 251,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at