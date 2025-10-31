Melexis NV Un legte Quartalsergebnis vor

Melexis NV Un hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Melexis NV Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Melexis NV Un 251,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 272,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at