Melexis NV Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Melexis NV Un hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 239,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 252,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at