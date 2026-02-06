Melexis NV Un: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Melexis NV Un stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 249,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 210,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Melexis NV Un hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,460 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1,01 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 947,57 Millionen USD.

