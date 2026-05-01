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01.05.2026 06:31:29
Melexis NV Un zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Melexis NV Un hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Melexis NV Un ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,32 Prozent auf 236,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 208,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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