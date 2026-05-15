Melhus Sparebank Primary Capital Certificates veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Melhus Sparebank Primary Capital Certificates hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 2,65 NOK. Im letzten Jahr hatte Melhus Sparebank Primary Capital Certificates einen Gewinn von 2,96 NOK je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 177,5 Millionen NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 181,7 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at