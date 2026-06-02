Kraken Aktie
WKN DE: KRAKE1 / ISIN: US001KRAKE01
|
02.06.2026 08:46:00
Melinda French Gates steigt bei den Seattle Kraken ein
Gewöhnlich gibt Melinda French Gates ihre Milliarden für gemeinnützige Zwecke aus. Ihr jüngstes Investment gilt aber einem Club in der weltweit besten Hockeyliga – und womöglich kommt bald eine weitere Sportart hinzu.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!