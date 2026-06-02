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WKN DE: KRAKE1 / ISIN: US001KRAKE01

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02.06.2026 08:46:00

Melinda French Gates steigt bei den Seattle Kraken ein

Gewöhnlich gibt Melinda French Gates ihre Milliarden für gemeinnützige Zwecke aus. Ihr jüngstes Investment gilt aber einem Club in der weltweit besten Hockeyliga – und womöglich kommt bald eine weitere Sportart hinzu.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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