Melisron hat am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,84 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,01 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 650,0 Millionen ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 602,0 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at