Melisron hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Melisron hat am 24.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 6,01 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,54 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 602,0 Millionen ILS vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 531,0 Millionen ILS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at