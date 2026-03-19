Melisron hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Melisron präsentierte in der am 17.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 18,82 ILS gegenüber 12,97 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 594,0 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 534,0 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 39,00 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatte Melisron ein EPS von 32,22 ILS je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Melisron mit einem Umsatz von insgesamt 2,27 Milliarden ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,02 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren, um 12,45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at