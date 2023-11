Meloni-Berater tritt nach Fake-Interview mit russischem Komiker zurück

Rom (Reuters) - Nach einem Fake-Anruf russischer Komiker bei Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist ihr Chefberater für Diplomatie zurückgetreten.

"Die Angelegenheit wurde nicht gut gehandhabt", sagte sie am Freitag. Ihr Stab habe die Anrufer nicht ausreichend überprüft, ihr Berater Francesco Talo, habe die Verantwortung dafür übernommen. Bei dem Anruf im September hatte sich ein Komiker des Duos Wowan und Lexus als Vertreter der Afrikanischen Union ausgegeben, wie die Regierung am Mittwoch bestätigte. In dem auf Englisch geführten Gespräch beschrieb Meloni eine Kriegsmüdigkeit der Staatengemeinschaft bezüglich des Ukraine-Kriegs und klagte über mangelnde Hilfe der europäischen Partner bei der Bewältigung der Flüchtlingssituation.

Wowan und Lexus haben bereits zahlreiche westliche Politiker und Prominente hinters Licht geführt wie etwa Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel und den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Früheren Medienberichten zufolge wird das Duo von einer Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom bezahlt. Der 65-jährige Berater Talo sollte Ende des Jahres in den Ruhestand gehen. Er war früher italienischer Botschafter in Israel und bei der Nato.

