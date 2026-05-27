Melstar Information Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Melstar Information Technologies lud am 25.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Melstar Information Technologies ein EPS von -3,090 INR je Aktie vermeldet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 7,660 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -4,340 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at