Melstar Information Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Melstar Information Technologies gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,230 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

