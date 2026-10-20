Melstar Information Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Melstar Information Technologies hat am 19.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 3,11 INR. Im letzten Jahr hatte Melstar Information Technologies einen Gewinn von -3,070 INR je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at