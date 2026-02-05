Members hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Members ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Members die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 26,44 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17,76 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,20 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at