Members hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Members präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 19,73 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,220 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 5,75 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Members 5,47 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at