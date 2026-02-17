TOKEN Aktie
WKN: 565294 / ISIN: JP3590900001
|
17.02.2026 23:15:30
Meme Token Pepe Surged More than 15% This Weekend. Here's Why.
One of the most prolific and noteworthy meme coins in recent years, Pepe (CRYPTO: PEPE) has provided investors, traders, and speculators with plenty of volatility. As a top-40 cryptocurrency by market capitalization, Pepe's daily moves are meaningful for investors with exposure to vehicles tracking large-cap tokens. And given Pepe's status as a leading gauge of investor (and speculator) sentiment, this is one particular project investors can ignore at their own peril.On that last note, I think Pepe's 15.2% surge from 4:00 p.m. on Friday to 4:30 p.m. Tuesday is worth considering. With some investors remaining cautious about whether this most recent rally will extend into the coming weeks, I'd argue the direction (and speed) of travel for PEPE tokens is likely to align with broader market conditions. That's been the case for much of the past year, in my view.With that said, here are a few key factors investors appear to be relying on as reasons to hit the bid on Pepe this weekend. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TOKEN CORP
Analysen zu TOKEN CORP
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TOKEN CORP
|14 910,00
|0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.