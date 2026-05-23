Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
23.05.2026 10:23:00
Memory Chip Supercycle 2026: Why Micron and Sandisk Are the Hottest Bets Now
Memory has emerged as one of the most critical components in the artificial intelligence (AI) chip stack. While accelerator chips such as central processing units (CPUs), application-specific integrated circuits (ASICs), and graphics cards continue to do the heavy lifting in AI data centers for training and inference, memory chips enable those accelerators to perform optimally.Memory chips don't undertake computing tasks. Instead, they store massive amounts of data needed for AI model training and inference -- NAND flash -- and transport huge data volumes to AI accelerators quickly -- dynamic random-access memory (DRAM).As a result, the demand for both DRAM and NAND flash has taken off, fueling tremendous growth at Micron Technology (NASDAQ: MU) and Sandisk (NASDAQ: SNDK). Let's take a closer look at the prospects of the memory market and check why these two semiconductor stocks can sustain their red-hot stock market rally.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
19.05.26
|Micron-Aktie nach Rücksetzer mit Kurssprung: Western Digital greift im KI-Speichermarkt an (finanzen.at)
|
19.05.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Western Digital von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.05.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
11.05.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
11.05.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
|
11.05.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
05.05.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Western Digital-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.04.26
|Ausblick: Western Digital legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)