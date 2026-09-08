Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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08.09.2026 23:51:00
Memory chips have come to rule the AI boom. Why Micron’s reign could be here to stay.
Semiconductor industry revenue is expected to reach $1.5 trillion this year, driven mostly by memory chips.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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