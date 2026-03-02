Memsensing Microsystems (Suzhou,China) A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Memsensing Microsystems (Suzhou,China) A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,01 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Memsensing Microsystems (Suzhou,China) A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 CNY in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 156,8 Millionen CNY, gegenüber 169,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,25 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,670 CNY. Im letzten Jahr hatte Memsensing Microsystems (Suzhou,China) A einen Gewinn von -0,630 CNY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 620,51 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 504,01 Millionen CNY im Vorjahr.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,830 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 653,00 Millionen CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at