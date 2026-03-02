02.03.2026 06:31:29

Memsensing Microsystems (Suzhou,China) A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Memsensing Microsystems (Suzhou,China) A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,01 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Memsensing Microsystems (Suzhou,China) A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 CNY in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 156,8 Millionen CNY, gegenüber 169,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,25 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,670 CNY. Im letzten Jahr hatte Memsensing Microsystems (Suzhou,China) A einen Gewinn von -0,630 CNY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 620,51 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 504,01 Millionen CNY im Vorjahr.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,830 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 653,00 Millionen CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9
28.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen