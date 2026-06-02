Mena Mani Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mena Mani Industries präsentierte in der am 30.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 53,86 Prozent auf 42,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 92,9 Millionen INR gelegen.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,010 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Mena Mani Industries ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 165,37 Millionen INR gegenüber 164,79 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at