Mena Mani Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mena Mani Industries präsentierte am 14.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,34 Prozent auf 59,9 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

