Mena Mani Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mena Mani Industries hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mena Mani Industries ein EPS von -0,010 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Mena Mani Industries mit einem Umsatz von insgesamt 44,4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 107,96 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at