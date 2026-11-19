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19.11.2026 06:31:28
Mendelson Infrastructures Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Mendelson Infrastructures Industries hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,290 ILS erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Mendelson Infrastructures Industries im vergangenen Quartal 280,9 Millionen ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mendelson Infrastructures Industries 279,2 Millionen ILS umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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