Mendelson Infrastructures Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mendelson Infrastructures Industries lud am 19.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,240 ILS je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 238,1 Millionen ILS, gegenüber 254,0 Millionen ILS im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,26 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at