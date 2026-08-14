Mendelson Infrastructures Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mendelson Infrastructures Industries hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,37 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mendelson Infrastructures Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 ILS in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mendelson Infrastructures Industries 267,9 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 242,1 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at