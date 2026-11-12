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12.11.2026 06:31:28
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret AS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret AS hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,37 TRY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret AS ein EPS von 0,990 TRY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,62 Milliarden TRY, während im Vorjahreszeitraum 2,12 Milliarden TRY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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