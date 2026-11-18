Mendes Junior Engenharia hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4,40 BRL je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,590 BRL je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mendes Junior Engenharia in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen BRL im Vergleich zu 0,7 Millionen BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at