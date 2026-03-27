Mendes Junior Engenharia: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mendes Junior Engenharia lud am 24.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 29,83 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mendes Junior Engenharia 75,02 BRL je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,6 Millionen BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mendes Junior Engenharia einen Umsatz von 0,4 Millionen BRL eingefahren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 54,030 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mendes Junior Engenharia -9,740 BRL je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 2,56 Millionen BRL vermeldet. Im Vorjahr hatte Mendes Junior Engenharia 1,67 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at