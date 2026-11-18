Mendes Junior Engenharia präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -4,40 BRL. Ein Jahr zuvor waren -5,590 BRL je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mendes Junior Engenharia in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 0,7 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at