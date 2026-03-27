27.03.2026 06:31:29

Mendes Junior Engenharia: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mendes Junior Engenharia hat am 24.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -29,83 BRL je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mendes Junior Engenharia ein EPS von 75,02 BRL in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Mendes Junior Engenharia mit einem Umsatz von insgesamt 0,6 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 47,62 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -54,030 BRL. Im Vorjahr waren -9,740 BRL je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 53,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,56 Millionen BRL umgesetzt, gegenüber 1,67 Millionen BRL im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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