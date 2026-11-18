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18.11.2026 06:31:28
MENDES JUNIOR ENGENHARIA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
MENDES JUNIOR ENGENHARIA gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
MENDES JUNIOR ENGENHARIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,40 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,590 BRL je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 17,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,7 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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