MENDES JUNIOR ENGENHARIA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MENDES JUNIOR ENGENHARIA hat am 24.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 29,83 BRL. Im Vorjahresquartal waren 75,02 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,4 Millionen BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,6 Millionen BRL ausgewiesen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 54,030 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MENDES JUNIOR ENGENHARIA -9,740 BRL je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 53,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,56 Millionen BRL umgesetzt, gegenüber 1,67 Millionen BRL im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at