SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
|
08.12.2025 23:42:25
Mendon Capital Bets Big on Regional Bank, According to SEC Filing
Mendon Capital Advisors reported a new position in Simmons First National Corporation (NASDAQ:SFNC) on its November 14, 2025, SEC filing, acquiring 406,570 shares valued at $7,793,947.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated November 14, 2025, Mendon Capital Advisors initiated a new equity position in Simmons First National Corporation during the third quarter. The fund purchased 406,570 shares, with the stake valued at approximately $7.79 million at quarter-end.This is a new position for Mendon Capital Advisors, representing 2.99% of its $260.71 million in reportable U.S. equity assets as of September 30, 2025, which places it outside the fund's top five holdings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SEC S.p.A.mehr Nachrichten
Analysen zu SEC S.p.A.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.