Mendus Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mendus Registered hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,35 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,370 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at