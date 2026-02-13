Mendus Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mendus Registered hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,74 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,630 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Mendus Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 2,170 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -2,640 SEK je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at