Mengtian Home Group A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mengtian Home Group A präsentierte am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Mit einem EPS von 0,04 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Mengtian Home Group A mit 0,040 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mengtian Home Group A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 181,1 Millionen CNY im Vergleich zu 218,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at