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24.04.2026 06:31:29
Mengtian Home Group A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mengtian Home Group A präsentierte am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Mit einem EPS von 0,04 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Mengtian Home Group A mit 0,040 CNY je Aktie genauso viel verdiente.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mengtian Home Group A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 181,1 Millionen CNY im Vergleich zu 218,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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