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15.05.2026 06:31:29
Menicon: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Menicon hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Menicon ein EPS von 0,010 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Menicon im vergangenen Quartal 201,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Menicon 196,7 Millionen USD umsetzen können.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,130 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 833,52 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Menicon 796,92 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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