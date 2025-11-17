|
Menicon hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Menicon hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Menicon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 28,76 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 24,49 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 31,23 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,42 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
