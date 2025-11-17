|
Menicon stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Menicon veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Menicon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 211,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,8 Millionen USD in den Büchern standen.
