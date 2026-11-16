Menicon stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Menicon veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Menicon 0,050 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 205,7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 211,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at