Menicon: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Menicon präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30,05 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Menicon ein EPS von 13,05 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Menicon im vergangenen Quartal 32,38 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Menicon 30,25 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at