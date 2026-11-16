16.11.2026 06:31:29

Menicon: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Menicon gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18,14 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 28,76 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Menicon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 32,76 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 31,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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