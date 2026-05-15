Menicon zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Menicon gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 5,56 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Menicon 6,68 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Menicon mit einem Umsatz von insgesamt 31,67 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,64 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 79,11 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Menicon ein Gewinn pro Aktie von 74,03 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 125,61 Milliarden JPY – ein Plus von 3,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Menicon 121,49 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at