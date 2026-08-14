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14.08.2026 06:31:29
Menif - Financial Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Menif - Financial Services hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Menif - Financial Services 0,710 ILS je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Menif - Financial Services 128,8 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 128,5 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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