Menif - Financial Services hat am 17.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,81 ILS gegenüber 0,780 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 123,4 Millionen ILS – das entspricht einem Abschlag von 10,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 137,6 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at