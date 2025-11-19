Menif - Financial Services: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Menif - Financial Services präsentierte am 16.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 ILS gegenüber 0,650 ILS im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 137,6 Millionen ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Menif - Financial Services 106,3 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at