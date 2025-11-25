Menivim - The New Reit: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Menivim - The New Reit hat am 23.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Menivim - The New Reit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 ILS je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent auf 67,8 Millionen ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 61,3 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at