Menivim - The New Reit öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Menivim - The New Reit lud am 17.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,090 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Menivim - The New Reit im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69,1 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 61,3 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,280 ILS. Im Vorjahr hatte Menivim - The New Reit 0,170 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 262,17 Millionen ILS vermeldet. Im Vorjahr hatte Menivim - The New Reit 237,15 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at